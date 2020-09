Boliviaanse interim-president trekt zich terug uit verkiezingen

De Boliviaanse interim-president Jeanine Áñez heeft zich donderdag (lokale tijd) teruggetrokken als presidentskandidaat voor de verkiezingen in oktober. Dat maakte zij bekend in een videoboodschap. In de peilingen loopt de interim-presidente fors achter op Luis Arce, de kandidaat van de socialistische partij van oud-president Evo Morales.

Áñez trad eind vorig jaar aan, nadat haar voorganger Morales opstapte en het lande ontvluchtte na beschuldigingen van verkiezingsfraude en weken van grootschalige protesten. Morales, die dertien jaar aan de macht was in het Zuid-Amerikaanse land, claimde de toenmalige verkiezingen te hebben gewonnen en eiste een vierde presidentstermijn.

De kandidaatstelling van Áñez leidde tot kritiek in Bolivia, omdat zij eerder had gezegd zich niet verkiesbaar te zullen stellen en toezegde het land naar transparante verkiezingen te begeleiden. Een politieke comeback van Morales werd eerder deze week tegengehouden door het Boliviaanse grondwettelijk hof, dat oordeelde dat hij zich bij de komende verkiezingen niet kandidaat kan stellen voor een senaatszetel.

Bij de algemene verkiezingen van 18 oktober, die drie keer zijn uitgesteld vanwege de coronapandemie, kiezen de Bolivianen een president, een vice-president, 36 senatoren en 120 afgevaardigden.