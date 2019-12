Boliviaanse ex-president verwacht verkiezingswinst

De voormalige Boliviaanse president Evo Morales verwacht dat zijn linkse MAS-partij volgend jaar de verkiezingen zal winnen. „Broeders, ik ben ervan overtuigd dat we de verkiezingen in ons grote vaderland opnieuw zullen winnen”, zei het voormalige staatshoofd dinsdag tijdens een persconferentie in Argentinië waar hij in ballingschap is. Morales wil zich niet zelf kandidaat stellen. maar is wel al aangesteld als hoofd van de campagne van zijn partij.

De eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land nam in november ontslag onder druk van het leger nadat hij door de oppositie en internationale verkiezingswaarnemers bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober was beschuldigd van fraude. Hij ging eerst in ballingschap in Mexico, vloog daarna naar Cuba voor een gezondheidscontrole en vestigde zich uiteindelijk in Argentinië.

Hoewel verwacht wordt dat de Boliviaanse autoriteiten binnenkort een arrestatiebevel tegen Morales zullen uitvaardigen, wil de ex-president tijdens de verkiezingscampagne terugkeren naar zijn thuisland. „Ik ben niet bang voor arrestatie,” zei Morales. „Ik heb het recht om politiek te bedrijven in Bolivia.”