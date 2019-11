Bolivia zet Venezolaanse diplomaten uit

De Boliviaanse overgangsregering wil alle Venezolaanse diplomaten uitzetten wegens inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Het personeel van de Venezolaanse ambassade in La Paz, die de regering van president Nicolás Maduro vertegenwoordigt, krijgt een deadline om het land te verlaten, aldus de nieuwe voorlopige minister van Buitenlandse Zaken, Karen Longaric vrijdag op een persconferentie.

Volgens de minister zijn er aanwijzingen dat Venezolaanse burgers betrokken zijn bij gewelddadige protesten tegen de overgangsregering. Negen Venezolanen, waarbij naar verluidt wapens van groot kaliber zijn gevonden, zijn gearresteerd.

Bolivia trekt zich ook terug uit de Bolivariaanse alliantie voor Amerika (ALBA). Dat is een linkse regionale alliantie, opgericht door de voormalige Venezolaanse president Hugo Chávez en de Cubaanse revolutionaire leider Fidel Castro. Verder zijn de door de regering onder oud-president Evo Morales benoemde ambassadeurs - met uitzondering van die in het Vaticaan en Peru - van hun taken ontheven.

Morales, de eerste inheemse president die het Andesland sinds 2006 regeert, nam zondag, slechts drie weken na zijn omstreden herverkiezing, ontslag onder druk van het leger en de politie. De socialist, die voor een vierde termijn ging, riep zichzelf uit tot winnaar in de eerste ronde na de stemming op 20 oktober. De oppositie en internationale waarnemers beschuldigen hem van verkiezingsfraude. Morales, die sinds dinsdag in ballingschap in Mexico is, spreekt van een staatsgreep. De socialistische staten Venezuela en Cuba waren de nauwste bondgenoten van de Morales-regering.

Ook honderden Cubaanse artsen zullen Bolivia verlaten. Volgens een verklaring van het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eilandstaat dit besloten nadat woensdag vier Cubaanse artsen in Bolivia waren gearresteerd. Ze worden ervan beschuldigd dat ze protesten hebben gefinancierd. Voor Havana is het leveren van artsen en verpleegkundigen in verschillende landen een belangrijke bron van inkomsten.