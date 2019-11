Bolivia wil Morales voor Internationaal Hof

De Boliviaanse interim-regering gaat een zaak indienen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen voormalig president Evo Morales vanwege „misdaden tegen de mensheid”. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Arturo Murillo vrijdag bekendgemaakt.

De regering zal de zaak „binnen een aantal dagen” indienen, zo vertelde Murillo aan een Boliviaans radiostation. De minister heeft vorige week een strafrechtelijke klacht ingediend tegen Morales vanwege opruiing en terrorisme nadat het voormalige staatshoofd zijn aanhangers zou hebben opgeroepen steden te blokkeren en de brandstof- en voedselvoorzieningen af te sluiten. De oud-president beschuldigt de interim-regering van „genocide” omdat er na de verkiezingen 32 mensen, waarvan de meeste aanhangers van Morales waren, zijn omgekomen.

Aan het bewind van Morales, die sinds 2006 president was, kwam enkele weken geleden abrupt een einde. Hij kondigde zijn vertrek aan en vluchtte naar Mexico. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel tijdens de verkiezingen.