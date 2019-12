Bolivia wil arrestatie oud-president Morales

De Boliviaanse interim-regering vaardigt de komende dagen een arrestatiebevel uit tegen voormalig president Evo Morales vanwege opruiing. Dat zegt interim-president Jeanine Áñez. Morales verblijft op dit moment in Argentinië waar hij deze week een vluchtelingenstatus heeft gekregen.

Aan het bewind van Morales, die sinds 2006 president was, kwam ruim een maand geleden abrupt een einde. Hij kondigde zijn vertrek aan en vluchtte naar Mexico. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel tijdens de verkiezingen in oktober, die door hem zouden zijn gewonnen. „Hij kan terugkomen als hij dat wil. Hij is vertrokken omdat hij dat zelf wilde”, zei Áñez tegen journalisten. „Het arrestatiebevel zal in de komende dagen worden uitgevaardigd, omdat we al aangifte hebben gedaan.”

Morales erkent de huidige interim-regering niet en stelt dat er een staatsgreep is gepleegd.