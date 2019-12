Bolivia stuurt Mexicaanse ambassadeur en Spaanse consuls weg

Bolivia stuurt de Mexicaanse ambassadeur weg, zo maakte de waarnemend president Jeanine Áñez maandag bekend. Dat besluit komt nadat bekend was geworden dat Mexico bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een zaak heeft aangespannen tegen Bolivia, omdat Mexicaans personeel op de ambassade in Boliviaanse hoofdstad La Paz zou worden „gepest en geïntimideerd”.

De verhoudingen tussen de twee landen zijn bekoeld nadat de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador vorige maand politiek asiel had verleend aan de vroegere Boliviaanse president Evo Morales. De linkse Morales vertrok uit Bolivia nadat hij tijdens massale protesten tegen zijn regime plotseling was afgetreden.

Naast de Mexicaanse ambassadeur moeten twee Spaanse diplomaten Bolivia uit, omdat zij volgens de Boliviaanse regering de kant kiezen van Mexico. Áñez zei dat de drie tot „persona non grata” worden verklaard.