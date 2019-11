Bolivia erkent nu Guaidó als leider Venezuela

De conservatieve interim-regering van Bolivia erkent Juan Guaidó als president van Venezuela. Dat is een breuk met de koers van de oud-president Evo Morales, die juist een bondgenoot is van de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

De linkse Morales stapte zondag op als president en vluchtte vervolgens naar Mexico, dat hem asiel had aangeboden. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel tijdens de verkiezingen. In Bolivia trad vervolgens senator Jeanine Áñez uit het kamp van de oppositie aan als interim-president.

Áñez en haar regering hebben inmiddels besloten oppositieleider Guaidó „vanaf nu” formeel te erkennen als rechtmatige leider van Venezuela. In dat olierijke land heerst honger door jarenlang wanbeleid en corruptie. Guaidó wordt gesteund door tientallen landen, maar het is hem nog niet gelukt Maduro aan de kant te schuiven.