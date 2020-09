Bolivia contacteert Internationaal Strafhof over Morales

De regering van Bolivia heeft contact opgenomen met het Internationaal Strafhof in Den Haag om voormalig president Evo Morales aan te klagen wegens „misdaden tegen de menselijkheid”. De aanklacht draait om een massale wegversperring van vorige maand. Dat heeft interim-president Jeanine Anez op Twitter bekendgemaakt.

De regering beschuldigde Morales van „terrorisme en genocide” tijdens de 12-daagse blokkade waarbij ziekenhuizen klaagden dat ze geen dringende medische benodigdheden konden krijgen die nodig zijn om coronapatiënten te behandelen. Hierdoor zouden volgens Anez meer dan veertig doden zijn gevallen omdat er een gebrek aan zuurstof was om ze mee te behandelen.

Morales, die in ballingschap leeft in Argentinië, had zijn aanhangers aangemoedigd druk op de autoriteiten uit te voeren in een poging uitstel van de verkiezingen te voorkomen. Die zouden eerst in mei plaatsvinden, maar werden uitgesteld tot 6 september en vervolgens naar 18 oktober.

Hoewel de protesten niet konden voorkomen dat de verkiezingen niet in september worden gehouden, riep de belangrijkste vakbond van Bolivia op de wegversperringen op te heffen nadat de regering een wet had goedgekeurd die verder uitstel na oktober verhinderde. Maar gedurende 12 dagen zorgden 142 wegversperringen in het land ervoor dat vrachtwagens maar in beperkte mate zuurstof konden afleveren bij ziekenhuizen.