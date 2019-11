Bolivia beschuldigt ex-leider van ‘terrorisme’

De Boliviaanse interim-regering beschuldigt de gevluchte oud-president Evo Morales van opruiing en terrorisme. „We vragen om de hoogst mogelijke straf”, zei minister Arturo Murillo (Binnenlandse Zaken), die de zaak vrijdag heeft neergelegd bij aanklagers in hoofdstad La Paz. Daar hebben wegblokkades geleid tot tekorten.

De minister liet eerder deze week een opname horen waarop Morales zijn aanhangers opdracht zou geven te voorkomen dat voedsel naar steden wordt gebracht. „We gaan ze blokkeren, echt omsingelen”, zegt een stem, die volgens Murillo van de gevluchte oud-president is. Morales klaagt op Twitter dat op grond van gemanipuleerd bewijs een onderzoek wordt ingesteld.

Aan het bewind van Morales, die sinds 2006 president was, kwam eerder deze maand abrupt een einde. Hij kondigde zijn vertrek aan en vertrok naar Mexico. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel tijdens de verkiezingen. De oud-president houdt zelf vol het slachtoffer te zijn van een staatsgreep.

Bolivia heeft inmiddels een klacht ingediend bij Mexico over de vermeende opmerkingen van Morales. Die zouden strijdig zijn met de voorwaarden van zijn politiek asiel.