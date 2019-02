„Boko Haram doodt tientallen mensen in Borno”

Terreurorganisatie Boko Haram heeft zeker zestig mensen gedood bij een aanval in de Nigeriaanse staat Borno. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International, dat satellietbeelden heeft geanalyseerd van de getroffen grensplaats Rann. Daarop zou te zien zijn dat honderden gebouwen zijn verwoest.

De aanval vond volgens Amnesty plaats op 28 januari. Toen arriveerden de aanvallers op motoren. Zij begonnen mensen te doden en staken huizen in brand. Ook achtervolgden ze vluchtende inwoners. Een lokale bron vertelde dat na de aanval tientallen lichamen met schotwonden zijn aangetroffen.

Getuigen verklaarden ook dat militairen een dag voor de aanval hun posten verlieten, zegt Amnesty. De organisatie roept de autoriteiten op te onderzoeken of vele duizenden burgers onbeschermd zijn achtergelaten. Het was de tweede aanval in korte tijd op Rann, dat vlakbij de grens met Kameroen ligt.