Boko Haram doodt bijna 100 militairen uit Tsjaad

Terreurorganisatie Boko Haram heeft een bloedbad aangericht onder militairen uit Tsjaad. President Idriss Déby zegt dat 92 manschappen zijn gesneuveld. „Het is de eerste keer dat we zo veel mannen hebben verloren”, zei hij na een bezoek aan de plek van de aanval in de provincie Lac, die grenst aan Niger en Nigeria.

Een militair zei dat de gevechten met de jihadisten zeker zeven uur duurden. Ook versterkingen van het leger zouden zijn aangevallen. De extremisten zouden 24 legervoertuigen hebben vernietigd en wapens hebben buitgemaakt. Die namen ze mee in speedboten.

Boko Haram pleegt al jaren aanslagen in Nigeria en voert ook bloedige aanvallen uit in omliggende landen. Die hebben samen een militaire coalitie, de Multinational Joint Force, gevormd om de jihadisten te bestrijden. Door de opstand van Boko Haram zijn naar schatting 36.000 doden gevallen en twee miljoen mensen ontheemd geraakt in het noorden van Nigeria.