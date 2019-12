Boko Haram doodt 19 herders in Nigeria

In Nigeria heeft de islamitische terreurorganisatie Boko Haram negentien herders gedood. Dat melden bewoners van een dorp uit de omgeving die getuige waren van de moordpartij. De terroristen hebben het de laatste tijd steeds vaker gemunt op herders, boeren en houthakkers. Ze worden door de terreurorganisatie gezien als spionnen van de regering van Nigeria.

In eerste instantie wisten de herders, die leven langs de grens van Nigeria en Kameroen, de aanval af te slaan. Daarbij brachten ze een lid van Boko Haram om het leven. Later kwamen de terroristen beter bewapend terug en wisten ze de herders te doden. Ook staken ze huizen in brand en vernielden omheiningen waar dieren achter stonden.

Het conflict dat al tien jaar duurt, heeft aan 35.000 mensen het leven gekost en ongeveer twee miljoen mensen uit hun huizen verdreven. Het geweld heeft zich verspreid naar de buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen en heeft geleid tot de vorming van een regionale militaire coalitie om de jihadisten te bestrijden.