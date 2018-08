Boko Haram doodt 15 Nigeriaanse militairen

Terroristen van vermoedelijk Boko Haram hebben in het noordoosten van Nigeria ten minste vijftien militairen van het regeringsleger en een functionaris van de de nationale rampenbestrijdingsdienst om het leven gebracht. Dat hebben bronnen in legerkringen donderdag bevestigd. Een van hen sprak van achttien doden.

De slachtoffers liepen in de buurt van Damasak, vlak bij de grens met Niger, in een hinderlaag. De staat Borno, een gebied zo groot als België, is het belangrijkste werkterrein van Boko Haram. De jihadistische groepering wil er een islamitisch kalifaat vestigen en heeft in de strijd daarvoor sinds 2009 al meer dan 30.000 doden op haar geweten. Half juli verdwenen in de regio Barna twintig soldaten spoorloos. Voor hun leven wordt gevreesd.