Boko Haram doodt 13 leden Nigeriaanse eenheid

Een eenheid van het Nigeriaanse leger en de politie is dinsdag in een hinderlaag gelopen van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Volgens een woordvoerder zijn daardoor twaalf militairen en een politiecommandant om het leven gekomen.

De omgekomen veiligheidsfunctionarissen waren op een missie langs de belangrijke verbindingsweg tussen Damaturu en Maiduguri in het noordoosten van het land. Ze werden overrompeld door de jihadisten en waren kansloos in het vuurgevecht dat ontstond. De lichamen van de slachtoffers zijn geborgen. Een overlevende is naar een ziekenhuis gebracht.