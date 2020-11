Boetestop Belgische agenten uit woede over geweld

Een aantal Belgische agenten wil geen coronaboetes meer uitschrijven. Ze zijn boos over geweld tegen de politie en voelen zich in de steek gelaten door de overheid.

De politiebonden klagen al langer dat sinds het uitbreken van de coronacrisis het uiterste van hen wordt gevraagd zonder dat daar wat tegenover staat, en dat ze de groeiende onvrede over de coronamaatregelen op straat alleen het hoofd moeten bieden. Ze vragen al lange tijd tevergeefs om beschermende maatregelen als bodycams.

Na de mishandeling van drie agenten in Brussel is voor een van de twee grote vakbonden, de NSPV, de maat vol. De politiemensen werden aangevallen toen ze iemand die zich niet aan de coronaregels hield wilden arresteren. De verdachten kwamen meteen weer vrij, al bezweert het Openbaar Ministerie dat dit niet betekent dat ze vrijuit gaan.

„Het is blijkbaar normaal dat de politie zware klappen incasseert van dit krapuul”, zegt NSPV-secretaris Thierry Belin. Dan „hebben we geen zin om geld in de kassa te storten van de Staat die ons veracht”.