Boetes voor misstanden rond brexit-referendum

De Britse privacywaakhond ICO deelt voor tienduizenden ponden aan boetes uit voor misstanden rond het referendum over het Britse vertrek uit de EU. Het verzekeringsbedrijf van brexiteer en zakenman Arron Banks en pro-brexit-campagne Leave.EU hebben de regels voor digitale marketing overtreden.

Het bedrijf Eldon Insurance van Banks krijgt volgens ICO een boete van 60.000 pond (ruim 68.000 euro). Leave.EU moet hetzelfde bedrag ophoesten en krijgt ook nog een aanvullende boete van 15.000 pond voor een andere overtreding.

Volgens ICO kregen mensen op de mailinglist van Leave.EU ongevraagd reclame toegestuurd voor een bedrijf van Banks. Het gaat om meer dan een miljoen mails. Het omgekeerde gebeurde ook: er zijn bijna 300.000 mails met nieuwsbrieven van de campagne verstuurd naar klanten van het verzekeringsbedrijf.

De waakhond zegt nog onderzoek te doen naar beschuldigingen dat de verzekeraar gegevens van klanten heeft gedeeld met de campagne. De banden tussen het verzekeringsbedrijf en Leave.EU waren sowieso nauw. The Guardian schreef eerder dit jaar dat Leave.EU was gevestigd in het hoofdkwartier van Eldon Insurance.