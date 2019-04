Boete voor Le Pen voor verboden wapenbezit

Jean-Marie Le Pen, de 91-jarige oprichter en oud-leider van de nationaal-populistisch Franse partij Front National, is bij verstek veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Hij kreeg een boete van 1500 euro. De aanklager had een boete van 20.000 euro geëist, maar de rechter ging daar niet in mee.

De wapens werden in 2015 gevonden onder de vloer van het huis van Le Pen en zijn echtgenote Jany in een voorstad van Parijs, nadat daar een fikse brand had gewoed. Van de zes wapens die werden gevonden had Le Pen voor vijf geen vergunning. Enkele maanden na de brand werd in een ander huis van Le Pen ook nog een semiautomatisch pistool gevonden waarvan het serienummer was verwijderd, een misdrijf volgens de aanklager.

Volgens Le Pen ging het om giften en items die hij als wapenverzamelaar door de jaren heen had weten te bemachtigen, schrijft Le Parisien.

De brandweer wist het echtpaar destijds op tijd uit het brandende huis te halen. Jean-Marie raakte licht gewond. Zijn echtgenote bleef ongedeerd.