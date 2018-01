Boete voor korte broekjes op Turkse tv

De Turkse mediawaakhond heeft een tv-zender beboet nadat er klachten waren binnengekomen over „kindermisbruik”. Aanleiding was een talentenshow waarin jonge meisjes in korte broekjes en kleine topjes optraden.

Het ging om een groep meisjes tussen de zeven en elf jaar. Meteen na de uitzending kwamen er klachten van kijkers die dat niet gepast vonden. De tv-autoriteit legde TV8 een boete van omgerekend ruim 220.000 euro op.

De boete zal de woede aanwakkeren van critici van president Erdogan die vinden dat deze knaagt aan het secularisme en aan de rechten van minderheden.