Boete voor doden oeroude krokodil

Omdat hij een stokoude krokodil had gedood, moet een Australische boer omgerekend 6350 euro betalen. De 31-jarige man uit de stad Rockhampton aan de oostkust bekende dat hij het ruim vijf meter lange dier in een rivier heeft doodgeschoten.

Ter verdediging gaf de boer aan dat de krokodil al een paar van zijn koeien had verorberd. Deze krokodil was vermoedelijk al honderd jaar oud: de exacte leeftijd is niet meer vast te stellen.

In Australië zijn krokodillen een beschermde diersoort. Zonder vergunning mogen ze niet gedood, behalve bij onmiddellijk gevaar.