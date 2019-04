Boete voor Britse die bruid paard noemt

Een 55-jarige Britse die de nieuwe vrouw van haar voormalige echtgenoot drie jaar geleden had beledigd door haar op Facebook een paard te noemen is in Dubai veroordeeld tot een geldboete van omgerekend ruim 700 euro. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie ‘Detained in Dubai’ (Gearresteerd in Dubai) donderdag bekendgemaakt.

De vrouw werd volgens de Britse media vier weken geleden opgepakt na aankomst in de Verenigde Arabische Emiraten in gezelschap van haar 14-jarige dochter. Ze wilde de begrafenis bijwonen van haar ex, die was overleden na een hartaanval.

De moeder belandde in de cel in afwachting van haar proces. Ze had de tekst gepost toen ze hoorde dat haar ex in Dubai was hertrouwd. Ze becommentarieerde de foto van het gelukkige paar: „Ik hoop dat je onder de grond verdwijnt, idioot. Je hebt me verlaten voor dit paard”. De bruid diende onmiddellijk een aanklacht in wegens belediging. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Na betaling van de boete mag de vrouw naar huis.