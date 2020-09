Boete geëist tegen islamdeskundige Tariq Ramadan

Tegen islamdeskundige Tariq Ramadan is door de Franse justitie een geldboete geëist omdat hij de identiteit van de vrouw onthulde die hem van verkrachting heeft beschuldigd. De openbaar aanklager in Parijs eiste woensdag een boete van 8000 euro tegen Ramadan. Tegen de Franse uitgever van Ramadan wordt 12.000 euro boete geëist. Een uitspraak wordt verwacht op 6 november.

Ramadan is door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting. Van een van hen maakte hij de naam openbaar in zijn boek Plicht tot waarheid. Haar naam wordt daarin tientallen malen genoemd. De islamoloog noemde de naam van het vermeende slachtoffer ook bij een optreden voor de televisie en in een persbericht over zijn boek.

Tegen de uit Zwitserland afkomstige Ramadan lopen in Frankrijk vier onderzoeken in verband met beschuldigingen van verkrachting. De 58-jarige islamdeskundige heeft 10 maanden in voorarrest gezeten. Hij ontkent de beschuldigingen.

De auteur doceerde islamstudies aan de Universiteit van Oxford. In november 2017 nam hij wegens de aantijgingen verlof.