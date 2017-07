Boerkaverbod niet in strijd met mensenrechten

Het boerkaverbod dat in België van kracht is, is niet strijdig met het mensenrechtenverdrag. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag geoordeeld. Het is in België sinds 2011 verboden om het gezicht (gedeeltelijk) te bedekken op openbare plekken.

Twee vrouwen hadden een boete gekregen omdat ze een boerka droegen in Brussel. De hoogste Belgische rechter verwierp hun verweren, waarna ze naar het hof in Straatsburg stapten. Dat beoordeelde ook het verzoek van een moslima om het verbod in drie Belgische gemeenten te vernietigen.

De aangevoerde argumenten - recht op privacy, godsdienstvrijheid en meningsuiting en verbod op discriminatie - werden verworpen.

Het hof oordeelde drie jaar geleden al dat het Franse verbod op het publiekelijk dragen van een boerka of nikab door de beugel kan. Totale gezichtsbedekking staat haaks op een open democratische samenleving, omdat het gezicht „een belangrijke rol speelt in de sociale interactie”, aldus de rechters.