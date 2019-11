Boerenveen eerder veroordeeld voor drugshandel

Oud-militair Etienne Boerenveen is vrijdag in Suriname vrijgesproken in het proces rond de Decembermoorden. Hij is momenteel president-commissaris van Staatsolie in het kabinet van president Desi Bouterse. Boerenveen wordt gezien als een vertrouweling van Bouterse.

Boerenveen was bataljonscommandant tijdens de moorden op vijftien politieke tegenstanders van Desi Bouterse op 8 december 1982. Hij schopte het na een opleiding in Nederland tot kolonel in het Nationaal Leger van Suriname.

In 1986 werd Boerenveen in Miami in de Verenigde Staten gearresteerd vanwege betrokkenheid bij drugshandel. Daarvoor kreeg hij een celstraf van twaalf jaar, maar hij kwam in 1991 vervroegd vrij. Daarna keerde hij terug naar Suriname en nam hij weer dienst in het leger.

In 1994 startte het Nederlandse Openbaar Ministerie een onderzoek naar Boerenveen wegens verdenkingen van drugshandel, maar vanwege gebrek aan bewijs werd de zaak in 1997 geseponeerd.

In het strafproces over de Decembermoorden meldde een getuige dat hij had gezien dat Boerenveen op 8 december 1982 Surendre Rambocus uit zijn cel had gehaald en naar Fort Zeelandia had gebracht. Daar werd Rambocus gedood.