„Boer verdient meer steun vanuit EU”

Boeren verdienen eerder meer dan minder financiële steun vanuit de Europese Unie.

Dat zei Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Friesland, woensdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de EU-begroting voor de jaren 2021-2027. Hij bekritiseerde het feit dat in de conceptbegroting van Brussel de landbouwsector circa 43 miljard euro minder aan directe inkomenssteun ontvangt. „Boeren die bijdragen aan de doelen die we met z’n allen hebben gesteld, verdienen onze steun. Tachtig procent van de boeren wil graag verduurzamen. Met de voorgestelde bezuinigingen lijkt het alsof we daar minder voor overhebben”, zei Kramer. Die bezuinigingen zijn „niet alleen krom, maar ook demotiverend voor de sector”, aldus de gedeputeerde.

Kritiek

In het rondetafelgesprek leverde Suzanne Poppelaars, universitair docent staatsrecht aan de Radboud Universiteit, kritiek op de door de EU voorgestelde zogeheten extra eigen middelen. Dat zijn rechtstreekse belastingen die Brussel, zo luidt het EU-voorstel, in de diverse lidstaten mag gaan heffen. Concreet gaat het om vennootschapsbelasting, belasting op plastic verpakkingen en op emissiehandel.

Daarmee geeft Nederland, aldus Poppelaars, „een deel van de begrotingsautonomie uit handen”. En: „Over belastingheffing op deze terreinen beslist dan immers niet langer het Nederlandse parlement maar de EU-instellingen.”

Die mening deelde Adriaan Schout, onderzoeker aan het Clingendael Instituut. „Ik zou niet met deze discussie willen gaan experimenten, want ik vrees dat de EU daar nog niet aan toe is”, aldus Schout.

Tijdens het rondetafelgesprek uitten deskundigen zich positief over het feit dat er in de EU-begroting meer geld beschikbaar komt voor het subsidieprogramma Horizon 2020, een programma voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Horizon 2020 krijgt in de begroting ruim 94 miljard euro. Dat is zo’n 17 miljard euro meer dan in de vorige begroting.

Steunen

Horizon 2020 is het enige EU-programma dat Nederland meer oplevert dan dat het kost, aldus Paul de Krom, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. „Voor elke euro die je geeft, krijg je ongeveer 1,60 euro terug. Daarom moet Nederland dit steunen.”