‘Boekhouder van Auschwitz’ (96) overleden

De man die bekend staat als de ‘boekhouder van Auschwitz’ is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was in 2015 een van de laatste mensen die veroordeeld werden voor de nazi-genocide van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Oskar Gröning werd tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn rol als medeplichtige bij de moord op 300.000 van de ongeveer één miljoen slachtoffers van het concentratiekamp Auschwitz. Hij lag in het ziekenhuis toen hij stierf en zijn straf nog moest beginnen.

Gröning is volgens een woordvoerder van de aanklager in Hannover vrijdag overleden. Hij nam zelf niet deel aan het moorden, maar telde het afgepakte geld van slachtoffers bij hun aankomst in het kamp.

Grönings rechtszaak werd gezien als een van de laatste grote processen in verband met de Holocaust, waarbij ongeveer 6 miljoen Joden werden vermoord door het regime van Adolf Hitler. Het begin van zijn straf werd uitgesteld door juridisch getouwtrek en zijn slechte gezondheid.

Zijn zaak kwam onder de aandacht in 2005 na het geven van interviews over zijn werk in het kamp. Gröning wilde daarmee ontkenners van de Holocaust overtuigen dat de genocide daadwerkelijk had plaatsgevonden. Hij gaf toe dat hij moreel schuldig was voor het werk dat hij in Auschwitz had verricht. Hij verstuurde de bankbiljetten die hij in de bagage van Joden vond naar SS-kantoren in Berlijn.