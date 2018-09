Boek Woodward over Trump niet aan te slepen

Het nieuwe boek van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Bob Woodward, ‘Fear: Trump in the White House’, is niet aan te slepen. Dinsdag, op de dag van verschijning, werden er volgens The Washington Post al 750.000 exemplaren verkocht, inclusief de bestellingen vooraf. Uitgever Simon & Schuster heeft inmiddels al de negende druk besteld. Die brengt de totale oplage tot dusver op ruim 1,15 miljoen.

Winkelketen Barnes & Noble noemde Fear het snelst verkopende boek voor volwassenen sinds ‘Go Set a Watchman’ (Ga heen, zet een wachter) van Harper Lee op de markt kwam in 2015. Amazon was zo snel door de ruime voorraad heen dat de webshopklanten waarschuwt dat levering één tot drie weken kan duren.