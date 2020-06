Boek oud-veiligheidsadviseur Bolton verschijnt eindelijk

Het boek The Room Where It Happened over de tijd van John Bolton in het Witte Huis, verschijnt dinsdag eindelijk, na maanden getouwtrek tussen Bolton en het Witte Huis. In het boek klapt de voormalige nationaal veiligheidsadviseur van president Donald Trump uit de school over Trumps handelen.

Vorige week bepaalde een rechter dat het boek dinsdag mag worden gepubliceerd. Dat is lange tijd tegengehouden door het Witte Huis, omdat Bolton staatsgeheimen zou openbaren. De rechter in Washington DC besloot dat dit niet netjes was van Bolton, maar dat het Witte Huis geen goede redenen had om publicatie tegen te houden.

Amerikaanse media schreven vorige week al uitgebreid over stukken uit het boek. Bolton beweert dat Trump de Chinese leider Xi Jinping heeft gevraagd extra Amerikaanse landbouwgoederen te kopen, zodat Trump meer kans zou hebben op herverkiezing.

De president heeft Bolton en het boek al een aantal keren onder vuur genomen. Zo noemde hij zijn voormalige veiligheidsadviseur een idioot. Bolton heeft de president op zijn beurt een grillige leider genoemd. Het zou volgens hem een catastrofe zijn als Trump wordt herkozen.