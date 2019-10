Boeing houdt vijftig 737 NG’s aan de grond

Boeing houdt zo’n vijftig vliegtuigen van het type 737 NG aan de grond. Het is een voorzorgsmaatregel nadat in zo’n toestel van de Australische maatschappij Qantas scheurtjes waren ontdekt. Eerder deze maand was dat al het geval in Zuid-Korea.

Boeing gaf geen precies aantal, maar liet weten dat bij minder dan 5 procent van duizend vliegtuigen van dat type scheurtjes zijn ontdekt. Die toestellen worden aan de grond gehouden en gerepareerd. Volgens Boeing is er geen enkel gevaar voor passagiers.

De vliegtuigbouwer heeft ook al problemen met toestellen van het type 737 MAX, de opvolger van de 737 NG. Die staan al in de hangar sinds maart. Aanleiding daarvoor zijn twee recente crashes, waarbij in Ethiopië en Indonesië in totaal 346 mensen zijn omgekomen.