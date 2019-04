Boeing: geslaagde test met nieuwe software 737

Vliegtuigbouwer Boeing heeft woensdag een naar eigen zeggen een „geslaagde testvlucht” gehouden met een toestel van het type 737 Max met daarin vernieuwde software. Dat zegt CEO Dennis Muilenburg van Boeing, die zelf meevloog met de testvlucht.

Tijdens de vlucht testte de bemanning verschillende scenario’s waarin fouten moesten worden hersteld. „De nieuwe software heeft gewerkt zoals we deze hebben ontworpen en we zullen deze de komende tijd nog een aantal malen testen”, aldus Muilenburg.

Hoewel het onderzoek nog loopt lijkt het erop dat de oude software mogelijk een rol heeft gespeeld bij de twee rampen in Indonesië en Ethiopië met dezelfde toestellen. Wereldwijd staan sinds de ramp in Ethiopië meer dan driehonderd 737 MAX-toestellen aan de grond na twee fatale ongelukken waarbij in totaal bijna 350 mensen zijn omgekomen.

Beide crashes worden gelinkt aan problemen met het zogeheten Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), dat moet voorkomen dat het vliegtuig te steil optrekt.