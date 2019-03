Boeing: Geen nieuwe richtlijnen voor 737 MAX-8

Vliegtuigfabrikant Boeing zei maandag dat het onderzoek naar de crash van Ethiopian Airlines zich in de beginfase bevindt en dat het niet nodig is om nieuwe richtlijnen te geven voor gebruikers van haar 737 MAX-8-vliegtuigen op basis van de informatie die het tot nu toe heeft.

„Veiligheid is onze eerste prioriteit en we nemen alle mogelijke maatregelen om alle aspecten van dit ongeval goed te begrijpen, in nauwe samenwerking met het onderzoeksteam en alle betrokken regelgevende instanties”, zei een woordvoerder van Boeing in een verklaring aan persbureau Reuters.

De Chinese luchtvaartautoriteit besloot maandag bijna honderd Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen aan de grond te houden, meer dan een kwart van de wereldwijde vloot van deze vliegtuigen, na de dodelijke crash in Ethiopië. Ook Ethiopian Airlines en Cayman Airways houden de toestellen aan de grond.