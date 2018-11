Boeing geeft uitleg over sensor na crash 737

Vliegtuigbouwer Boeing heeft luchtvaartmaatschappijen in een memo uitgelegd hoe piloten een situatie het hoofd kunnen bieden waarin bepaalde sensoren in een vliegtuig verkeerde gegevens afleveren. Aanleiding is de crash van een Boeing 737 Max van het Indonesische Lion Air. Geen van de 189 inzittenden werd levend teruggevonden nadat het toestel vorige week in de Javazee was gestort.

Uit onderzoek van de Indonesische autoriteiten is naar voren gekomen dat een specifieke sensor een defect had, waardoor onjuiste informatie over de luchtstromen in het systeem terechtkwam. Dit kan leiden tot overtrek, ook wel stall genoemd, waarbij de vleugel zijn dragende kracht verliest en het toestel snel gaat dalen of uit de lucht valt. Piloten dienen dan in de grijpen en Boeing heeft nog eens op papier gezegd hoe precies.