Boeing betaalt geld aan families slachtoffers

Vliegtuigbouwer Boeing betaalt schadevergoedingen aan families van slachtoffers die zijn omgekomen door crashes met een 737 MAX-toestel. Het gaat om een bedrag van 144.500 dollar (circa 130.000 euro) per familie, meldt Sky News maandag.

Sinds maart staan alle 737 MAX-toestellen aan de grond na ongelukken in Indonesië en Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. „Wij blijven ons diepste medeleven betuigen aan de families en geliefden van al die mensen aan boord”, zei Dennis Muilenburg, ceo van Boeing.

De fabrikant laat weten dat de 737 MAX-toestellen in meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, in de herfst weer in gebruik kunnen worden genomen. Een exacte datum werd niet gegeven.

Beide crashes worden gelinkt aan problemen met het zogeheten Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), dat moet voorkomen dat het vliegtuig te steil optrekt.