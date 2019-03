Boeing annuleert evenement rond nieuw toestel

Vliegtuigmaker Boeing heeft de lancering van het nieuwe toestel, een 777X, geannuleerd na de vliegtuigramp in Ethiopië. Dat heeft het bedrijf in de nacht van zondag op maandag laten weten. Bij de crash met het vliegtuig van Ethiopian Airlines kwamen alle 157 inzittenden om het leven.

„We zoeken een nieuwe mogelijkheid om ons nieuwe vliegtuig te presenteren”, aldus een woordvoerder van Boeing in een verklaring. Het bedrijf laat ook weten dat alleen de presentatie wordt uitgesteld. De datum dat het vliegtuig gebruikt kan worden, is niet veranderd.

Het ongeluk in Ethiopië gebeurde met een Boeing 737 Max. De vlucht ET302 stortte zondag kort na het opstijgen in Addis Abeba neer in Ethiopië. In eerste instantie werd bericht dat er Nederlanders aan boord waren, maar dat ontkrachte het ministerie van Buitenlandse Zaken later.

Maandagochtend lokale tijd heeft de Chinese overheid alle binnenlandse luchtvaartmaatschappijen opgeroepen om de Boeing 737 Max-vliegtuigen aan de grond te houden.

China houdt het toestel voorlopig aan de grond, omdat vijf maanden geleden eenzelfde toestel van Lion Air neerstortte bij Indonesië in de buurt. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven. Dat kwam volgens het eerste onderzoek door een technisch mankement.

Volgens Flightradar gaat het om ongeveer honderd vliegtuigen van dertien maatschappijen die niet meer mogen vliegen.

Cayman Airways is de eerste internationale luchtvaartmaatschappij die bekend heeft gemaakt voorlopig deze toestellen niet meer te gebruiken. De nationale luchtvaartmaatschappij van de Kaaimaneilanden heeft twee Boeings 737 Max. De nieuwste werd vorige week pas geleverd.