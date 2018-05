Op Cuba is een passagiersvliegtuig neergestort. De Boeing 737 crashte kort na het opstijgen op de Cubaanse internationale luchthaven José Martí. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar volgens de eerste berichten waren veel vlammen en rook te zien.

Het gaat volgens de Cubaanse tv om een toestel van de Cubaanse luchtvaartmaatschappij Cubana de Aviación. CNN meldt dat het op weg was naar Guyana.