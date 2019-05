Boeing 737 schiet van landingsbaan in rivier

Een passagiersvliegtuig is op het militaire vliegveld van het Amerikaanse Jacksonville van de landingsbaan geschoten en in het water terechtgekomen. Alle 136 inzittenden hebben het overleefd, meldt de politie op Twitter.

Het gaat om een Boeing 737 die was opgestegen vanuit Guantanamo Bay op Cuba. Het vliegtuig belandde rond 21.40 uur in de St. Johns River die door Florida stroom, nadat het toestel het einde van de landingsbaan was voorbijgeschoten. Hoe dan kon gebeuren is niet bekend.

De sheriff van Jacksonville laat weten dat het vliegtuig niet is gezonken. Op beelden is te zien hoe de Boeing 737 in de rivier drijft. De hulpdiensten proberen te voorkomen dat brandstof zich over het water verspreidt.