„Boeing 737 MAX 8 waarschijnlijk maanden aan de grond”

Toestellen van het type Boeing 737 MAX 8 blijven waarschijnlijk maanden aan de grond. Dat verwacht de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Op basis van nieuwe informatie zegt die organisatie dat er meer aanwijzingen zijn voor overeenkomsten tussen het neerstorten van een dergelijk toestel in Indonesië in oktober en een in Ethiopië afgelopen weekeinde.

Die nieuwe informatie komt van het bedrijf Aireon dat met satellieten vliegtuigbewegingen registreert. Het bedrijf verzamelt gegevens over onder andere vlieghoogte, snelheid en positie.

Volgens Daniel Elwell van de FAA laat de informatie van Aireon duidelijker dan tot nu toe zien dat er overeenkomsten zijn tussen de twee vliegrampen. Bij de crash afgelopen weekeinde kwamen 157 inzittenden om. De Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines stortte kort na het opstijgen in Addis Abeba neer.

Landen Zuid-Amerika doen MAX 737 in de ban