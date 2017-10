Boef opgesloten in bestelbus in Berlijn

Drie mensen hebben in Berlijn een crimineel gevangengenomen door de deuren van een bestelbusje te blokkeren. Dat gebeurde volgens de politie in de Duitse hoofdstad nadat de eigenaar had gezien dat iemand achter het stuur van zijn wagen was gekropen.

De 52-jarige man snapte de indringer toen hij even iets uit zijn busje wilde halen. Hij zag dat een onbekende in de bestuurdersstoel zat en riep om hulp. Daarop duwden de eigenaar, zijn vrouw en een voorbijganger tegen de deuren van het voertuig om te voorkomen dat de man de benen kon nemen.

Toegesnelde agenten konden de 39-jarige verdachte in de boeien slaan. De politie complimenteerde de eigenaar van de Renault Master zondag in een verklaring met zijn snelle en slimme optreden.