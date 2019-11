Bloomberg zet stap richting kandidatuur

Miljardair Michael Bloomberg heeft zich officieel ingeschreven voor de Democratische voorverkiezingen in Amerika. De voormalig burgemeester van New York leverde vrijdag in de staat Alabama de benodigde papieren in. Inschrijving is nodig om uiteindelijk als presidentskandidaat van de Democraten gekozen te worden.

De 77-jarige Bloomberg heeft zijn kandidatuur nog niet officieel aangekondigd, maar donderdag gaf hij aan dat hij een gooi naar het presidentschap overweegt. Een adviseur van de mediamagnaat zei dat Bloomberg de huidige Democratische kandidaten niet in staat acht om de Republikeinse president Donald Trump bij de verkiezingen in 2020 te verslaan.