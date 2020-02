Bloomberg verkoopt miljardenbedrijf als hij president wordt

Michael Bloomberg, die graag namens de Democratische partij president van de Verenigde Staten wil worden, heeft beloofd zijn bedrijf te verkopen als hij in de missie slaagt. Het uiterst succesvolle media- en beursanalysebedrijf dat zijn naam draagt, heeft Bloomberg tot een van de rijkste Amerikanen gemaakt. Hij heeft een vermogen van zo’n 60 miljard dollar (55,5 miljard euro).

Bloomberg accepteert geen donaties voor zijn campagne en betaalt alle kosten uit eigen zak. Hij heeft tot nu toe al meer dan 300 miljoen dollar uitgegeven, vooral aan reclamespots die president Donald Trump hard aanpakken.

Door die strategie maakt hij een snelle opmars in de peilingen voorafgaand aan de voorverkiezing in de staat Nevada. Hij staat gemiddeld op ongeveer 15 procent van de stemmen en voldoet daarmee aan de eisen om woensdagavond (lokale tijd) in Nevada mee te doen aan een debat van Democraten die president willen worden.