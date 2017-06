Bloomberg steunt klimaatsecretariaat VN

Het klimaatsecretariaat van de Verenigde Naties, dat is gevestigd in Bonn, zal financieel niet te lijden hebben van Donald Trumps besluit het verdrag van Parijs op te zeggen. De stichting van de voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg stelt 15 miljoen dollar (13,3 miljoen euro) beschikbaar. Daarmee is het gat in de begroting van de VN-instantie, dat door het afhaken van de VS ontstaat, gedicht.

„Amerikanen zullen het akkoord van Parijs respecteren en nakomen door van onderaf de leiding over te nemen. Er is niets wat Washington kan doen om ons daarvan af te houden”, zei Bloomberg vrijdag. Met zijn donatie kunnen de salarissen van de medewerkers van het VN-klimaatsecretariaat worden betaald.

Veel meer geld is nodig om het ‘Green Climate Fund’ van de VN te compenseren voor het wegvallen van de betalingen door de regering-Trump. Dat gaat om 2 miljard dollar. Het GCF is opgericht met als doel de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot maximaal 2 graden.