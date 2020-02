„Bloomberg onder vuur, tegenstanders in geldnood”

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: Democratische voorverkiezingen zijn in volle gang. Zaterdag wordt er gestemd in Nevada. Wat gebeurde er deze week zoal?

Kritiek op Boomberg

Nu Michael Bloomberg een echte kanshebber voor de nominatie is, komt er ook meer aandacht voor mogelijke fouten uit het verleden. Zo zou Bloomberg talloze vulgaire opmerkingen over vrouwen hebben gemaakt. Leden van het Britse koninklijk huis zou hij als „dikke mokkels” en „lesbiennes met een paardengezicht” hebben bestempeld. Bepaalde opmerkingen die hij tegen vrouwelijke collega’s zou hebben gemaakt, waren ronduit seksistisch. Bloomberg ontkent dat hij dergelijke uitlatingen heeft gedaan, al erkent hij dat hij weleens wat over de schreef is gegaan bij het maken van een grap.

Daarnaast bleef er aandacht voor zijn discriminerende ”stop-en-fouilleren-beleid” als burgemeester van New York en het feit dat hij al meerdere keren van partij is gewisseld. Ook werd Bloomberg verweten geprofiteerd te hebben van belastingvoordelen voor rijken. Bernie Sanders hamerde daar tijdens het debat op. De koploper in de race kreeg echter de kous op de kop: Bloomberg wees Sanders erop een salonsocialist te zijn die zelf miljonair is en drie huizen bezit.

Geldzorgen

Miljardairs hoeven zich niet druk te maken over hun campagne-inkomsten. Bloomberg gaf inmiddels al 400 miljoen dollar eigen geld uit, voornamelijk aan advertenties. De andere kandidaten zijn afhankelijk van donaties. Alleen Bernie Sanders heeft nog een stevige campagnekas van zo’n 17 miljoen dollar. Joe Biden, Pete Buttigieg en anderen hebben nog ‘slechts’ 3 tot 7 miljoen op zak. Dat is niet genoeg om in alle veertien staten die stemmen op Super Tuesday zichtbaar te zijn in de media. Zij zullen dus nu al moeten kiezen op welke staten zij hun aandacht richten.

Ander nieuws

President Trump is inmiddels druk met zijn herverkiezingscampagne. Deze dagen houdt hij massale campagnebijeenkomsten in onder meer Arizona en Colorado. Daarnaast bezocht hij Californië om geld los te krijgen bij een aantal rijke partijgenoten.

Bloomberg rekent op een verdeeld partijcongres. De kans dat geen enkele Democraat de meerderheid haalt bij de voorverkiezingen wordt steeds groter. Als na de eerste stemming blijkt dat niemand de meerderheid heeft, mogen 775 belangrijke partijgenoten als ”supergedelegeerden” meestemmen. Bloomberg is een geheime campagne gestart om hen vast aan zijn kant te krijgen.

Uit een peiling van Quinnipiac blijkt dat de president momenteel nipt de verkiezingen zou winnen. De Democraten zouden in Pennsylvania en Michigan waarschijnlijk winnen, maar Wisconsin blijft in handen van Trump. Deze drie staten wist Trump onverwachts te veroveren in 2016 en de Democraten moeten deze terugpakken om een overwinning te boeken.

Als Bloomberg de verkiezingen wint, verkoopt hij zijn mediabedrijf om te voorkomen dat er belangenverstrengeling ontstaat. Voor de verkoop zou hij naar verwachting zo’n 45 miljard dollar opstrijken.