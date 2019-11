Blokkades door boze truckers Frankrijk

Boze vervoerders uit het Franse wegtransport blokkeren volgens de vakbond FNTR uit protest om te beginnen donderdag twee belangrijke autosnelwegen van België naar Frankrijk. Noord-Franse media meldden dat de blokkades in de richting Parijs al vroeg, tussen 05.00 en 06.00 uur, zullen beginnen op de autosnelweg A22 aan de grens tussen Kortrijk en Lille.

Circa 50 kilometer zuidoostelijker blokkeren betogers de autosnelweg A2 bij Quiévrechain. De autosnelweg vormt een belangrijke verbinding tussen Brussel en Parijs.

De transportsector is in Frankrijk al jaren boos op de regering, die buitenlandse vrachtvervoerders in het belastingstelsel zou ontzien, terwijl de Franse transportbedrijven zwaar worden belast. Dat veroorzaakt oneerlijke concurrentie door buitenlandse transporteurs in de ogen van de demonstrerende vrachtwagenchauffeurs. Ze vinden dat ook buitenlandse vrachtrijders die door het land rijden, moeten worden belast. Ze zijn voorts niet te spreken over de gestegen dieselprijzen in Frankrijk, als gevolg van een hogere brandstofbelasting.

De actievoerders willen een hele reeks blokkades organiseren, zoals ook op 5 december. Dat wordt naar verwachting toch al een chaotische dag van stakingen en betogingen gericht tegen de regeringsplannen voor het stroomlijnen van de pensioenstelsels. De transporteurs willen dan autosnelweg A1 (Parijs-Lille) in beide richtingen blokkeren. Dat zou een blokkade worden bij Phalempin, 13 kilometer ten zuiden van Lille. Een week later zou er een blokkade worden opgeworpen vlakbij de Noordzee op de autosnelweg A16 bij Ghyvelde, tussen Veurne en Duinkerken en in de richting van die haven.