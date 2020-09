Blok: westerse diplomaten bewaken Wit-Russisch oppositielid

De Wit-Russische schrijfster en Nobelprijswinaar Svetlana Aleksijevitsj wordt voortdurend ‘bewaakt’ door westerse diplomaten. Dat bevestigt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. „Om te voorkomen dat ook zij wordt opgepakt en verdwijnt, wordt ze voortdurend begeleid door westerse diplomaten, dus ook door de Nederlandse zaakgelastigde”, aldus Blok.

Aleksijevitsj is het laatste lid van het presidium van de coördinerende raad van de oppositie in Wit-Rusland dat nog niet is opgepakt of gedwongen te vertrekken uit het land. Blok heeft naar eigen zeggen deze week nog gebeld met zijn Wit-Russische ambtgenoot en benadrukt „dat de bevolking zich vrij moet kunnen uitspreken, en dat het onacceptabel is dat mensen worden opgepakt en verdwijnen”.

Volgens Blok heeft zijn Wit-Russische collega niet geklaagd over de actie van de diplomaten.