Blogger StalinGulag onthult identiteit

Een immens populaire blogger die via de social media het Kremlin en het leven in het moderne Rusland doorprikt, heeft zijn identiteit onthuld. StalinGulag, beroemd door zijn bijtende observaties en droge humor, heeft bijna anderhalf miljoen volgers op Twitter en Telegram, een Russische chatdienst.

Er deden al jaren geruchten de ronde over zijn echte naam, nu heeft hij zich zelf voorgesteld als Alexander Gorboenov, geboren in 1992 in Machatsjkala, de hoofdstad van de autonome republiek Dagestan. Hij woont in Moskou en is nu naar buiten gekomen omdat de politie vorige week aanbelde bij zijn ouders in de Kaukasus. „Ik ben StalinGulag en ik ben niet langer anoniem”, twittert Gorboenov, verwijzend naar een interview met BBC Rusland.

Op de foto bij het verhaal is te zien dat de blogger in een rolstoel zit. Die heeft hij al bijna zijn hele leven nodig omdat hij lijdt aan een spierziekte. Zijn werk is voortgekomen uit de noodzaak de absurditeiten van het dagelijks leven in zijn land aan de kaak te stellen. „Het blog was geen doordacht project. Het gebeurde puur door toeval. Er zijn situaties dat het domweg onmogelijk is te blijven zwijgen”, aldus Gorboenov alias StalinGulag.