Bloemen voor slachtoffers schietpartij in Thailand

Bij het winkelcentrum in Thailand waar een Thaise militair zondag 29 mensen doodde, herdenken meer dan duizend mensen de slachtoffers met kaarsen, gebeden, kaartjes en bloemen.

Zondagavond werd een wake met kaarslicht gehouden waar boeddhistische monniken gebeden leidden. Ter nagedachtenis van de slachtoffers legden mensen witte bloemen neer.

Ook zijn soldaten, personeel van het winkelcentrum en vrijwilligers bezig met het schoonmaken van bloedvlekken in het winkelcentrum. „Ook al zijn het niet mijn familieleden, wat er is gebeurd voelt vreselijk”, aldus een 29-jarige vrijwilliger, die in de buurt van het centrum woont.

Het bloedbad was in de stad Nakhon Ratchasima (ook bekend als Korat) in het noordoosten van Thailand. Voordat de dader mensen in het winkelcentrum neerschoot, doodde hij verschillende slachtoffers op een legerbasis en in een boeddhistische tempel. Hij deed dit vanwege een persoonlijk conflict over de koop van een stuk grond.