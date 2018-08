Bloedige Taliban-aanval Afghaanse stad Ghazni

Talibanstrijders hebben zondag een massale aanval uitgevoerd op het hoofdkwartier van politie en overheidsgebouwen in de Afghaanse stad Ghazni. Tientallen militairen en agenten zijn om het leven gekomen. De islamitische opstandelingen dreigen volgens de autoriteiten en getuigen de hele stad in te nemen.

Amerikaanse gevechtsvliegtuigen gaven de regeringstroepen zeker vier keer luchtsteun, maar het is onduidelijk wat daarvan het resultaat is geweest. Door de hevige strijd die al enkele dagen aan de gang is, zijn de telecomverbindingen zwaar beschadigd.

Volgens een zegsman zijn ongeveer tachtig veiligheidsfunctionarissen gedood en een onbekend aantal burgers. De stafchef van het Afghaanse leger ontkende dat Ghazni op vallen staat. Zijn manschappen zijn druk doende de Taliban de stad uit te jagen maar die proberen zich te verschansen in particuliere huizen.