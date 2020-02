Bloedige confrontatie Turkije en Syrië in Idlib

Turkse en Syrische troepen hebben elkaar bestookt in Idlib, een Syrische provincie aan de grens met Turkije. Een Syrische aanval zou het leven hebben gekost aan zeker zes Turken: vijf militairen en een burger. Turkije voerde vervolgens vergeldingsacties uit.

De nachtelijke confrontatie zou zijn begonnen met een aanval op Turkse troepen. Die beschieting vond plaats nadat zondag een Turks konvooi met honderden gepantserde voertuigen de grens was overgestoken, meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Rusland, een belangrijke bondgenoot van de Syrische regering, zegt dat het niet was geïnformeerd over de Turkse troepenbewegingen. Daarop zouden Syrische troepen die streden tegen „terroristen” het vuur hebben geopend. Turkije stelt dat het wel informatie had verstrekt over de aanwezigheid van de eigen troepen.

Turkije sloeg later terug door doelen in Syrië te bestoken. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelt dat daarbij 30 tot 35 Syrische manschappen zijn uitgeschakeld. Het Observatorium, dat lokale bronnen heeft, komt met andere cijfers en meldt dat dertien manschappen van het Syrische regime zijn gedood bij de vergeldingsacties. Ook raakten zo’n 20 personen gewond.

Idlib geldt als het laatste bolwerk van jihadisten en groepjes rebellen die tegen het Assad-regime strijden. Er zitten ook veel burgers in de regio. Turkije heeft meerdere observatieposten in het noordwestelijke gebied. Die waren bedoeld om toezicht te houden op de naleving van een bestand uit 2017.

Turkije, dat al ruim 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt, vreest een nieuwe vluchtelingenstroom vanuit Idlib. Daar is het Syrische regeringsleger bezig met een opmars. Het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad heeft na een jarenlange burgeroorlog weer zo’n 70 procent van het land in handen.