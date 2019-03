Bloedige aanslag op nachtclub nog raadsel

De Mexicaanse politie heeft nog geen idee wie er achter de bloedige aanslag op de nachtclub La Playa in Salamanca zitten. Gewapende mannen sprongen zaterdagochtend vroeg uit drie busjes, drongen het pand binnen en openden het vuur. Vijftien mensen kwamen om, vertelde een justitiewoordvoerder.

Agenten troffen na de schietpartij in het etablissement de lijken aan van dertien mannen. Twee anderen overleden in het ziekenhuis. Daar liggen ook nog vier gewonden.

Over de achtergrond tast het OM nog in het duister. Geweld is in de staat Guanajuato, waar veel auto-industrie is, aan de orde van de dag door drugskartels en benzinedieven. In Salamanca staat een grote olieraffinaderij. President Andres Manuel Lopez Obrador lanceerde deze week een offensief tegen de lokale bendeleider Jose Antonio Yepez, beter bekend als ‘El Marro’.