Bloedige aanloop Afghaanse verkiezingen

De aanloop naar de presidentsverkiezingen in Afghanistan op zaterdag 28 september wordt gekenmerkt door bloedvergieten.

In de zuidelijke stad Qalat verwoestte een autobom een plaatselijk ziekenhuis. Het dodental is opgelopen tot twintig en nog eens negentig mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door de Taliban.

In het oosten van het land kwamen veel burgers om het leven door een mislukte droneaanval op een vermeende schuilplaats voor IS-strijders. In plaats daarvan kwamen de explosieven terecht te midden van een groep boeren die zojuist klaar waren met de oogst van pijnboompitten. Dat gebeurde nabij Wazir Tangi in de provincie Nangarhar.

Over het aantal slachtoffers lopen de meldingen uiteen. Regeringsofficials gingen donderdag uit van minstens dertig doden en veertig gewonden. Andere bronnen houden het op negen burgerslachtoffers. De aanval met een drone werd uitgevoerd door Afghaanse regeringstroepen, met Amerikaanse steun.

Dinsdag kwamen al vijftig mensen om bij twee aanslagen die worden toegeschreven aan de Taliban.