Bloedbaden bij terreur in Nieuw-Zeeland

Bij de terroristische aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zijn minstens 49 doden gevallen. Dit meldde de politiechef Mike Bush. Ook vielen er circa veertig gewonden. Het is de bloedigste terroristische aanslag ooit in Nieuw-Zeeland, dat vijf miljoen inwoners telt en waar iets meer dan 1 procent van de bevolking islamitisch is. De aanslagen zijn voor het vreedzame land een trieste primeur.

Terroristen schoten met automatische wapens op gelovigen in een moskee in de wijk Linwood, in het oosten van Christchurch en één in het centrum, waar circa driehonderd gelovigen bijeen waren. In de laatstgenoemde gebedsplaats aan de Deans Avenue vielen dertig van de doden.

Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, maar slechts één arrestant wordt voor zover bekend als dader gezien. Het is een 28-jarige Australiër, Brenton Tarrant, die zaterdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Hij wordt als een extreemrechtse racist omschreven die heeft geklaagd over de dreigende ondergang van het blanke Westen. Hij heeft zichzelf ook omschreven als „etno-nationalistische eco-fascist”.

Van de drie andere arrestanten is er één van wie volgens New-Zeelandse media snel is vastgesteld dat die niets met de aanslagen te maken heeft. Over de andere twee is nog niets bekendgemaakt. Politiechef Bush waarschuwde dat het gevaar nog niet is geweken. Het is mogelijk dat Tarrant beide bloedbaden heeft aangericht, omdat ze niet tegelijkertijd waren.

Premier Jacinda Ardern sprak van „de donkerste dagen” die het land heeft gekend. Terroristisch geweld was tot vrijdag vrijwel onbekend. Het land beschouwt zich als multicultureel en tolerant, het tweede couplet van het volkslied begint met „mannen van elk geloof en elk ras verzamelen zich hier”.

Negen jaar geleden kaapte een verwarde vrouw korte tijd een vliegtuig en er zijn twee bomexplosies geweest in de jaren tachtig, één in een vakbondskantoor en één in een computercentrum. Eind jaren zestig belaagden tegenstanders van de Vietnamoorlog een Nieuw-Zeelandse militaire basis ook met explosieven. De bekendste aanslag was in 1985 op het schip de Rainbow Warrior van de organisatie Greenpeace. Die werd gepleegd door de Franse geheime dienst. Daar is een bemanningslid door om het leven gekomen.